Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

25.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:46
Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepeli futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı takım, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanlar hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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