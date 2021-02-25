Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
25.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:46
Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Göztepeli futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı takım, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanlar hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz