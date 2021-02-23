Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe, bir günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı için ilk idmanını yaptı. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Peter Zulj, Lamine Gassama ve Berkan Emir takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz