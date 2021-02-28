Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

28.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:50
Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "İyi oynayarak kaybettiğimiz müsabakalar vardı, bu onun telafisi gibi oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "İyi oynayarak kaybettiğimiz müsabakalar vardı, bu onun telafisi gibi oldu." dedi.

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, dirençli ve iyi bir takıma karşı galibiyet alan oyuncularını tebrik etti.

Müsabakanın bu kadar zor olacağını hesap etmediklerini kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"Final pasları ve son vuruşlardaki eksikliğimiz bugün bizi oldukça zorladı. Bu konuda dikkatli olsak maçı erken koparabilirdik. Onun üzerine biraz daha yoğun çalışacağız. Psikolojisi yüksek bir müsabakaydı bizim açımızdan da. Her şeye rağmen alınan 3 puan bizi mutlu etti. Onun moraliyle Alanya deplasmanına hazırlanacağız. İyi oynayarak kaybettiğimiz müsabakalar vardı, bu onun telafisi gibi oldu. Birçok eksiğimizi 3 puan alarak görmüş olmak, geleceğe daha güvenli bir şekilde bakmamıza vesile olacak. Disiplinden taviz vermeden yine çalışmaya devam edeceğiz. En azından pahalıya patlamayan bir sonuç oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 18:59:06. #1.16#
title