Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

28.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:46
Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'de konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, gördükleri kırmızı kart pozisyonunu birkaç izlediğini belirterek, "Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü." dedi.

Süper Lig'de konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, gördükleri kırmızı kart pozisyonunu birkaç izlediğini belirterek, "Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü." dedi.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, iki takım adına önemli bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çapa, karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen etkili pozisyon bulamadıklarını anlatarak, eksik oyuncuların yerine forma giyenlerin ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ancak eksikliklerini hissettiklerini dile getirdi.

Henüz 15. dakikada gördükleri kart nedeniyle oyun felsefelerini değiştirmek zorunda kaldıklarını bildiren Çapa, şöyle konuştu:

"Kırmızı kart gördüğümüz pozisyonu birkaç defa izledim, yapılan faul ve oyuncunun teatral düşüşü var. Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü. Futbolda topa müdahale olacak. Bu konuda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Ligde lehine penaltı verilmeyen tek takım biziz. Bugüne kadar en az 6-7 pozisyonun penaltı olduğu söylendi. Kartların çabuk gösterilmesi var. Hatalara camia olarak yeterli tepki göstermememiz bize pahalıya mal oluyor. Bazı camialar her kanalı kullanarak gerekli tepkiyi gösteriyor. Bu konuda bizim eksiğimiz var."

Fuat Çapa, ikinci yarıda oyuncularına biraz daha önde oynamaları gerektiğini söylediğini belirterek, "Bunda da gayet başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Sahada oynanan oyundan ve mücadeleden memnunum. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 18:49:01. #1.16#
title