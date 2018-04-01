Göztepe-Kasımpaşa Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, karşılaşmada 48 orta yapıp, 23 şut attıklarını belirterek, "Bugün buna rağmen gol atamamış olmak pozisyon üretkenliğimiz olsa da maçı gol atmadan bitirmek üzücü." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyun olarak her iki devreye de çok iyi başladıklarını söyledi. Müsabakada 10 kişi kalmalarına rağmen rakiplerini zorladıklarını kaydeden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasımpaşa'nın en iyi olduğu yönlerden biri hızlı oyuncularını kullanmaları olduğunu biliyoruz. 48 orta yapıp 23 şut attık sanırım, bu bugüne kadar iç sahada en yüksek oranlarımız. Bugün buna rağmen gol atamamış olmak pozisyon üretkenliğimiz olsa da maçı gol atmadan bitirmek üzücü. Göztepe taraftarıyla, enerjisiyle çok iyi bir camia. Avrupa'ya gitme hedefini bundan istemiştik. Ama bu oyuncularımız hiçbir zaman sahada yuhalanacak, protesto edilecek oyuncular değil. Takımı bu noktaya getirirken de gösterdikleri uğraşı biliyorum. Sezon bitene kadar herkes bu takımın arkasında olsun."

Tuna, sezon başından beri olduğu gibi hakem hakkında yorum yapmayacağını belirterek, hakemler konusunda sezon sonunda genel bir değerlendirme yapacağını ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına gitme şanslarının devam ettiğini kaydeden Tuna, bu mağlubiyeti başka bir yerde telafi edebileceklerini sözlerine ekledi.

Özdeş: "Her iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin en zor deplasmanlarından birinden galip ayrıldıklarını söyledi.

İlk 45 dakika istedikleri oyunu sergilediklerini aktaran Özdeş, "Her iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ancak bulduğumuz bir pozisyonu değerlendirdik ve öne geçtik. İkinci yarıda olası bir Göztepe baskısı bekliyorduk. 20-25 dakika baskı kurdular. İlk yarının tam tersine savunma yapmak zorunda kaldık. Öne gidememek de rakip 10 kişi kalana kadar sorun oldu. Oyun daha rahat olacakken skoru koruma telaşı yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Özdeş, son dakikalarda buldukları golle skoru 2-0 yaptıklarını belirterek, "Burada kazanmak zor, bu tarz yerlerde doğru oynayarak kazanabilirsiniz. Kalan 7 maçımızı final gibi oynamamız, oyunumuzu daha geliştirmemiz lazım." diye konuştu.