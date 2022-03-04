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Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonları gerçekleştirdi.

Yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Haberler

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