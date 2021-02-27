Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır
27.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:28
Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için son antrenmanını yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için son antrenmanını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Zlatko Tripic takımdan ayrı çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz