Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra şut ve kenar orta çalışması gerçekleştirdi.

Sağ uyluk arka bölgede kas gerilmesi ve ödem tespit edilen Zlatko Tripic takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, müsabaka için son çalışmasını yarın yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz