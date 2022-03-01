Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Mart, Spor, Haberler

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