Göztepe-Kasımpaşa Karşılaşması Golsüz Eşitlikle Tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. 24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı. 38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti. 52. dakikada sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Castro'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 62. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti. 86. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasında Perica'nın kafa vuruşunda kaleci Beto köşeye giden topu çeldi.

Stat: Bornova Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çavuş xx Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Borges xx (Poko dk. 76 x), Castro xx, Ngando xx (Halil dk. 68 x), Serdar xx, Yasin xx (Jerome dk. 59 x), Deniz xx Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Gouffran, Lumor, Yalçın, Tayfur Teknik Direktör: Tamer Tuna Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Jouse Sa xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Hajradinovic dk. 74 x), Pavelka xx, Tarkan xx, Hafes xx (Khalili dk. 81 ?), Trezeguet xx, Koita xx (Perica dk. 66 x) Yedekler: Eray, Hasan, İlhan, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel Teknik Direktör: Mustafa Denizli Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Sadiku, Perica, Tarkan (Kasımpaşa)

(İHA)

Kaynak: İHA