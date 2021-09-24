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Göztepe kara bulutları dağıtmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe kara bulutları dağıtmak istiyor

SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için kenetlendi.

SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için kenetlendi. Gürsel Aksel Stadı'nda tribünlerden sert tepki gören ve yuhalanan futbolcular moral bozukluğunu atmaya çalışırken, teknik direktör Nestor El Maestro da takımı motive etmek adına yoğun mesai harcıyor. Galatasaray deplasmanından mutlak puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda yönetimin de takımı bir an olsun Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yalnız bırakmadığı ifade edildi. Süper Lig'e 14 yıl sonra 2017-2018 sezonunda geri dönen Göztepe, Galatasaray'la oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

Galatasaray'ı sadece 2019-2020 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıktığı son iç saha maçında 2-1 mağlup eden Göz-Göz, diğer maçlarda puan yüzü göremedi. Göztepe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 4 müsabakayı da kaybetti. İzmir ekibi 2017-2018'de gurbette Galatasaray'a 3-1 yenilirken, 2018-2019'daki randevuyu da 1-0 kaybetti. Göztepe 2019-2020 ve 2020-2021'de İstanbul'daki maçlarda renktaşına 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Murat ve stoper Mihojevic'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Beykan, Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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