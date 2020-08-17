Göztepe kampa gidiyor SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanların 1 haftalık İzmir etabını tamamlayan Göztepe, yarın Afyonkarahisar'a kampa gidecek.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanların 1 haftalık İzmir etabını tamamlayan Göztepe, yarın Afyonkarahisar'a kampa gidecek. Sarı-kırmızılı ekip 30 Ağustos'a kadar Afyon'da kamp yapacak. Göz-Göz'de izinli olduğu için İzmir'deki antrenmanlara çıkmayan Poko yarın takımla kampa katılacak. İç transferde yeniden anlaşma sağlanıp antrenmanlara çıkan Berkan, Titi, Mossoro, Napoleoni ile yeni transferler Burak ve Kubilay da kafilede yer alacak.

Kaynak: DHA