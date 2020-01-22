Göztepe, Kamil Wilzeck'i kadrosuna kattı

22.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:19

Göztepe, Polonyalı santrfor Kamil Wilzeck ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilzeck'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde Wilzeck'i Türkiye'ye getiren İzmir ekibi, başarılı golcüye 1.5+1 yıllık imzayı attırdı. Polonyalı gölcü bu sezon Brondby formasıyla 26 maça çıkarken, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.



Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Kamil Wilzeck'e "hoş geldin" dedi. Göztepeli taraftarlar ise transferin duyurulduğu paylaşıma kısa sürede binlerce etkileşim vererek sevincini dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA