Göztepe, Kamil Wilzcek'i Türkiye'ye getiriyor

21.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:10

Göztepe, Danimarka'nın Brondby takımından 31 yaşındaki santrfor Kamil Wilzeck ile anlaşma sağladı. Polonyalı golcünün Türkiye'ye gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer dönemi çalışmaları kapsamında arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Zlatko Tripic'in ardından bir transferi daha bitirme noktasına geldi. İzmir ekibi, Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen 31 yaşındaki Kamil Wilzeck ile prensip anlaşmasına varmıştı. Brondby kulübüyle anlaşma sağlayan Göztepe, Polonyalı golcüyü de son şartları görüşmek için Türkiye'ye getiriyor.

TRANSFER AÇIKLAMASINA ESPRİLİ CEVAP

Transfer ile alakalı açıklama yapan Brondby kulübü, "Brondy formasıyla dört yıl boyunca rekor sayıda gol atan Polonyalı forvet Kamil Wilzeck için Göztepe Kulübü'yle anlaşmaya varılmıştır. Kamil Wilzeck'in kişisel şartlarını görüşmesine izin verilmiştir" dedi. Göztepe Spor Kulübü, Brondby'in paylaşımına sosyal medya hesabından esprili bir dille şu şekilde cevap verdi: "Bütün sırrı bozdun ya."

Polonyalı golcünün transfer görüşmesinin doğrulanması Brondby taraftarlarını üzerken, Göztepeli taraftarları büyük bir heyecan sardı. Göztepe'nin yapmış olduğu esprili paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Polonyalı santrfor, bu sezon Brondby formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

(İHA)

Kaynak: İHA