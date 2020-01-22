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Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil etti.

22.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:16
Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 'nın Brondby takımında forma giyen Wilczek'le 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına ülkesinde WSP Wodzislaw Slaski takımında başlayan ve daha önce Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Brondby'de 163 maçta 92 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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