Göztepe kalesini gole kapatamıyor

İZMİR (İHA) - Göztepe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 maçın 28'inde kalesini gole kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Göztepe, ligde oynadığı son 6 maçını kaybetti. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattından çıkamayan sarı-kırmızılılar, 29. hafta itibarıyla 27 puanla 18. sırada bulunuyor.

Sadece Antalyaspor maçında gol yemedi

Ligde şu ana kadar oynadığı 29 maçın 22'sinde gol atmayı başaran Göztepe, toplamda 36 kez rakip fileleri sarstı. Skor üretme konusunda küme düşme hattındaki rakiplerine kıyasla sorun yaşamayan İzmir

temsilcisi, kalesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 29 maçın 28'inde kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Toplamda 48 gol yiyen Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni

Malatyaspor'un ardından en fazla gol yiyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Göztepe'nin bu sezon kalesini gole kapattığı tek maç ise 20. haftada kendi sahasında oynadığı ve 4-0'lık skorla kazandığı

Antalyaspor maçı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor