Göztepe, Kahta 02 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Göztepe, Kahta 02 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Kahta 02 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kahta 02 Spor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kahta 02 Spor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Göztepe ile Kahta 02 Spor arasında yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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