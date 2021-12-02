Göztepe - Kahta 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Kahta 02 maçı şifresiz mi? - Haberler
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Göztepe - Kahta 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Kahta 02 maçı şifresiz mi?

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Göztepe - Kahta 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Kahta 02 maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Göztepe - Kahta 02 bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Göztepe - Kahta 02 maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Göztepe - Kahta 02 maçı şifresiz mi? Göztepe - Kahta 02 maçı hakemi kim? Göztepe - Kahta 02 maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Göztepe - Kahta 02 Ziraat Türkiye Kupası maçı, 02.12.2021 Perşembe bugün saat 17.00'de oynanacak.

Göztepe - Kahta 02 maçı A Spor'dan yayınlanacak

Göztepe - Kahta 02 maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

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