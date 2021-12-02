Göztepe - Kahta 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Kahta 02 maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Göztepe - Kahta 02 maçı şifresiz mi? Göztepe - Kahta 02 maçı hakemi kim? Göztepe - Kahta 02 maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GÖZTEPE - KAHTA 02 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Kahta 02 Ziraat Türkiye Kupası maçı, 02.12.2021 Perşembe bugün saat 17.00'de oynanacak.

GÖZTEPE - KAHTA 02 MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kahta 02 maçı A Spor'dan yayınlanacak

GÖZTEPE - KAHTA 02 MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Göztepe - Kahta 02 maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

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