Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
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Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı

Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, 27 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 27 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Altınordu forması giyen savunmacı Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kahraman Demirtaş, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 30 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Hollanda'nın Roda takımında profesyonel olan Demirtaş, Den Bosch, Niğde Anadolu FK ve Altınordu'da top koşturmuştu. - İZMİR

Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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