Göztepe, Kadıköy'de zincir kıracak
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Göztepe, Kadıköy'de zincir kıracak

18.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:26
Göztepe, Kadıköy'de zincir kıracak

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir galibiyetiyle karabulutları dağıtan Göztepe, gözünü pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maça çevirdi.

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir galibiyetiyle karabulutları dağıtan Göztepe, gözünü pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maça çevirdi. Sarı-kırmızılılar son yıllarda deplasmanda rakibine diş geçiremedi. Göztepe, Ülker Stadı'nda oynanan son 6 resmi maçta sadece 1 beraberlik elde edebilirken, 5 karşılaşmayı kaybetti. Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 1999-2000 sezonunda Süper Lig'de 3-2'lik skorla alan İzmir ekibi 2001-2002 sezonunda Kadıköy'de sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Göztepe'nin 2002-2003 sezonundaki randevusu ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İki takım 10 sene sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe kupada 2012-2013 sezonunda 5'inci tur müsabakasında Göztepe'yi evinde 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Göztepe'nin tam 14 sene sonra döndüğü Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda İstanbul'da oynadığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılırken, 2018-2019'daki müsabakayı da Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı. Geçen sezon da yine tarife değişmedi, Göztepe, Ülker Stadı'ndaki maçı 2-1 kaybetti. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Napoleoni'nin sakatlığı sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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