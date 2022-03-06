Göztepe iyice ateşe düştü

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş yolunda önemli rakiplerinden Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilen Göztepe adeta ateşe düştü. Sezonun en önemli maçlarından birini kaybeden düşme hattındaki sarı-kırmızılılar kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalarak bitime 10 maç kala camiasını endişelendirdi. Göztepe, kümede kalma yolunda tüm rakiplerine art arda yenildi. Önce İzmir derbisinde Altay'a Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0 kaybeden Göztepe, GZT Giresunspor'a deplasmanda 3-1'lik skorla boyun eğdi. Son olarak da Kasımpaşa maçından puansız ayrılan Göztepe, çok büyük avantaj kaybetti.

Göztepeli futbolseverler ise bir kez daha isyan bayrağını açtı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Nestor El Maestro'ya çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden Sırp teknik adamı hedef alan Göztepeliler, Maestro'nun istifa etmesini ya da gönderilmesini istedi. Süper Lig'de 5'inci sezonunu geçiren İzmir ekibi ilk defa 5 maç üst üste yenilgi yaşayarak taraftarını kahretti. Daha önceki dönemlerde art arda 4 mağlubiyet alan Göztepe, çok kötü bir seriye imza attı.

Kasımpaşa'yı düşme hattında son sırada devralıp müthiş bir çıkışla düze çıkaran İzmirli teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ardından babasının kendisine çok kızacağını söyledi. Daha önce İzmirspor'da futbolcu, Altınordu altyapısında antrenör olarak görev yaparak teknik direktörlük için ilk şansı bulduğu İstanbul temsilcisinde başarılı bir grafik yakalayan 43 yaşındaki Uğurlu, "Ben İzmirliyim. Bütün ailem burada. Ailemizin çoğu Göztepeli. Babamlar maçta Göztepe tribünündeydi. Bana çok kızacak ama bu profesyonel hayat" açıklamasını yaptı.