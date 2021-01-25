Göztepe, iyi başladığı ilk devreyi istediği gibi bitiremedi

Süper Lig'de ilk devreyi 25 puanla kapatan Göztepe, 2017-2018'de döndüğü ligde son 4 sezondaki en kötü performansını sergiledi.

Süper Lig'de ilk devreyi 25 puanla kapatan Göztepe, 2017-2018'de döndüğü ligde son 4 sezondaki en kötü performansını sergiledi.

Lige 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ve 1975-1976 sezonundan sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmayı başaran Göztepe, ligde 11. haftayı 18 puanla 5. sırada geçtikten sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.

Ligde 18. haftanın ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe, altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 müsabakayı kazandıktan sonra takımın başına Ünal Karaman'ı getirdi.

Süper Lig'de ilk devreyi deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşadığı 2-1'lik mağlubiyetle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ilk yarıyı 25 puanla tamamladı. Göztepe, 29 gol attığı ilk devrede kalesinde 24 gol gördü.

İç sahada 15 puan

2020 yılı içinde Gürsel Aksel Stadı'na kavuşmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarlarından yoksun mücadele etmek zorunda kalan Göztepe, ilk yarıdaki 25 puanın 15'ini iç sahada alırken, 10 puanı deplasman maçlarında topladı.

İlk yarıda 5 karşılaşmada kalesini gole kapatan, 5 müsabakada ise gol atamayan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı birinci devrede aynı zamanda 6 mücadelede üst üste sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Son 4 sezonda en kötü ilk yarı performansı

2017-2018'de 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de üst üste 4. sezonunu geçiren Göztepe, ilk yarıda maç başına topladığı 1,25 puanla son 4 yıl içindeki en kötü ilk devre performansını sergiledi.

2017-2018 sezonunun ilk devresinde 1,76 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki sezon 1,29, geçen yıl ise 1,35 puan ortalamalarıyla mücadele etti.

Göztepe, daha önce veda ettiği 2002-2003 sezonunda ise 17 maçta topladığı 15 puanla maç başına 0,88 puan ortalaması elde etmişti.

Göztepe'nin son 4 sezonda gösterdiği ilk yarı performansları şöyle: