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Göztepe, François Moubandje'yi kiraladı

Göztepe, François Moubandje'yi kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden Dinamo Zagreb forması giyen François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden Dinamo Zagreb forması giyen François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "1990 doğumlu İsviçreli futbolcu François Moubandje sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 21 Haziran 1990'da Kamerun'da dünyaya gelen Moubandje, İsviçre'nin Meyrin FC takımında profesyonel olduktan sonra Servette FC, Toulouse, A. Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarının formasını giydi. İsviçre milli takımında da görev yapan oyuncunun kariyerinde İsviçre A Milli Takımı ile yaşadığı 21 maç tecrübesi bulunuyor. François Moubandje'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor forması da giymişti.


Göztepe, François Moubandje'yi kiraladı

Göztepe, François Moubandje'yi kiraladı

Göztepe, François Moubandje'yi kiraladı

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