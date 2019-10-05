Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Tamer Tuna

05.10.2019 20:53

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenen Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna, "Hücümdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de o pozisyonlarda doğru duruşumuzla ligin en az gol yiyen takımıyız." dedi.

Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanma arzularının üst sevide olduğunu ve erken gol atmalarının da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Önceki 6 maçta 2 gol attıklarını anımsatan Tuna, "Tabi ki 6 maçta 2 gol atıp bu maçta 4 gol atmakta kendimizi eleştirdiğimiz bir konuydu ama gidişatımız ve çalışmalarımız bugüne gelişte de ortaya koyduğumuz oyunun gelişimi bizi bu noktaya getirdi." dedi.

Tuna, 7 maçın 4'ünde gol yemediklerini ve ligin en az gol yiyen takımı olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hücümdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de o pozisyonlarda doğru duruşumuzla ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu değişebilir ama bu oyunu geliştirerek sürdürürsek daha da mesafe kat edip daha iyi noktaya gelebileceğimizi biliyorum. Tabi ki Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durum, buraya gelirken eksik oyuncuları vardı. Ortaya koydukları oyundaki aslında iyi yönlerini konsantrasyon bozukluğundan avantaja dönüştürememiş olması da belki bizim için artı avantaj sağladı diyebiliriz."

Serdar Gürler'in kullandığı penaltının iptaliyle ilgili bir soruya da Tuna, "Penaltı pozisyonuyla ilgili 2 kere temas zaten kurallara aykırı. Ama o pozisyon doğaçlama olduğu için tartışılabilir mi bunu bilmiyorum. Cüneyt hoca da 2 kez değdi dedi. Bunu bende gördüm. Vurduktan sonra sol ayağının içine çarpıp yönünü değiştiriyor. Belki ilk vuruş belki gol olmayacaktı. Bu da tartışılabilir. İptal örneği çok eskiden çift vururlardı. Bugüne kadar ilk defa böyle bir olaya şahit oldum."

Kaynak: AA