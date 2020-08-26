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Göztepe ilk provasında tat vermedi

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, burada oynadığı ilk özel maçında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

Göztepe ilk provasında tat vermedi
26.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:27

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, burada oynadığı ilk özel maçında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör İlhan Palut her iki yarıda da daha çok genç ağırlıklı kadroyla mücadele etti. Sarı-kırmızılılar genç golcüsü Ege Özkayımoğlu'nun golüyle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Göztepe maçın ilk yarısında Göktuğ - Berkan, Hakan, Titi, Gassama, Yalçın, Mossoro, Efe, Tibet, Tripic, Ege tertibiyle mücadele ederken, ikinci devrede Arda, Murat, Atınç, Metin, Kubilay, Soner, Halil, Burak ve Yılmaz sahaya çıktı. Göztepe'nin iki yeni yabancı transferi Brown Ideye ve kampa katılmayan Cherif Ndiaye ise forma giymedi.

POKO KAYIPLARDA

Yeni sezon öncesi antrenmanların startını 2 hafta önce veren Göztepe'de halen ülkesi Gabon'da bulunan orta saha Poko'nun henüz kampa katılmadığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun telefonlara da cevap vermediği iddia edildi. Kampa beklenen Poko'ya ağır cezalar verileceği bildirildi. Poko geçen sezon da Göztepe'nin yeni sezon hazırlıklarına geç katılmıştı.FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTIGöztepe'nin Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda giyeceği yeni formalar görücüye çıktı. Yeni dizaynıyla taraftara tanıtılan formalardan iç sahada giyilecek olanı, sarı-kırmızı renkli dama desenli olarak tasarlandı. Dış saha forması ise siyah renkli olarak belirlendi. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü formalara geçer not verirken, bazı futbolseverler ise formaları beğenmedi.

Kaynak: DHA

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