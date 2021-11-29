Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı Adis Jahovic'in golüyle Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Fenerbahçe, ikinci devrenin başında Serdar Dursun'la 1-1 beraberliği yakaladı. Bu skorla biten müsabakanın ardından Fenerbahçe puanını 24'e çıkarırken, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip averajla 4. sırada yer aldı. Takımının tek golünü atan Serdar Dursun ligde diğer golünü de Aytemiz Alanyaspor'a karşı yine kafa vuruşuyla bulmuştu.

Fenerbahçe'de iki cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miha Zajc cezalı duruma düştü. Filip Novak da ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İki oyuncu gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci'nin bayrağı İrfan Can Kahveci'ye çarpması sonucu İrfan Can yere düştü.

Göztepe 5 maçtır kazanamıyor

Ligde üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise haftayı 11 puanla 18. sırada tamamladı.

İç sahada son golünü 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçında atan Göztepe, kendi evinde 4 maç sonra gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip Jahovic'in vuruşuyla, taraftarının önünde 407 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Müsabakayı 16 bin 141 seyirci takip etti.

Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran an! Hakem bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu

Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran an! Hakem bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu

 Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title