Göztepe ile Ankaragücü 53. randevuda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göztepe ile Ankaragücü 53. randevuda

Göztepe ile Ankaragücü yarın oynanacak mücadeleyle beraber tarihlerinde 53. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ile Ankaragücü 53. randevuda
07.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:51

Göztepe ile Ankaragücü yarın oynanacak mücadeleyle beraber tarihlerinde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında Göztepe'nin 21'e 18 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu karşılaşma İzmir ekibi ve başkent temsilcisi arasındaki 53. müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 52 maçta Göztepe 21, Ankaragücü ise 18 galibiyet aldı. 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Göztepe'nin attığı 70 gole, Ankaragücü 63 golle karşılık verdi. İki takımın rekabetinde İzmir'de oynanan 25 maçta yine Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında rakibini 11 kez mağlup ederken, sarı lacivertliler de İzmir'den 6 defa galip olarak ayrıldı. 8 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Göztepe 33 kez ağları sarsarken, Ankaragücü 28 kez gol sevinci yaşadı.

İKİ TAKIMIN DA PAROLASI GALİBİYET

Göztepe ile Ankaragücü arasındaki son 5 maçta sarı-kırmızılı takım, rakibine üç puan şansı tanımadı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göz Göz, rakibine en son 7 yıl önce kaybetti. Ankaragücü, Göztepe'ye karşı son galibiyetini 6 Nisan 2013 tarihinde TFF 1. Lig'de oynanan maçta 3-1'lik skorla almıştı.

Bu sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Göztepe, Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in 2 golüyle 3-1'lik skorla kazanmıştı. Ligde 38 puanla 8. sırada bulunan ve oynadığı son 4 maçını kazanamayan Göztepe, rakibini yenerek moral bulmak istiyor. 25 puanla ligin son sırasında yer alan Ankaragücü de ligde kalma umutlarını devam ettirmek için deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış Haber
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Haber
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti Haber
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı Haber
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yılmaz Tunç Bülent Turan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Göztepe ile Ankaragücü 53. randevuda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 10:55:35. #1.15#
title