HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda

Göztepe ile Alanyaspor yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Göztepe ile Alanyaspor yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda eşitlik dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın 21.00'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takım arasında oynanan 21. resmi müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 20 maçta Göztepe 6, Alanyaspor 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Göztepe 21 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 23 golle karşılık verdi.

İzmir'de 11. karşılaşma oynanacak

İki takım arasında İzmir'de oynanan 10 maçta ise Göztepe'nin galibiyet sayısında tek sayılık üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de oynanan 10 maçta ev sahibi ekip 4 kez galip gelirken, konuk ekip 3 kez sahadan kazanarak ayrıldı. 3 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Göztepe rakip filelere 12 gol bırakırken kalesinde 10 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Göztepe, Castro'nun golüyle 1-0 kazanmıştı. 28 haftası tamamlanan Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekip 37 puanla 8. sırada, turuncu-yeşilliler ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Yarın oynanacak maç öncesinde Göztepe'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Alanyaspor'da ise N'sakala kırmızı kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı Spor
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı Spor
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi Spor
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
İç çamaşırı giymeden sahaya çıkan güzel, yıllar önceye ait paylaşımıyla korkuttu Spor
İç çamaşırı giymeden sahaya çıkan güzel, yıllar önceye ait paylaşımıyla korkuttu
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı Spor
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak Spor
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı
FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Alper Ulusoy Bülent Uygun Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:47:31. #1.14#
title