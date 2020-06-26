Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda Göztepe ile Alanyaspor yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ile Alanyaspor yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda eşitlik dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın 21.00'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takım arasında oynanan 21. resmi müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 20 maçta Göztepe 6, Alanyaspor 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Göztepe 21 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 23 golle karşılık verdi.

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İki takım arasında İzmir'de oynanan 10 maçta ise Göztepe'nin galibiyet sayısında tek sayılık üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de oynanan 10 maçta ev sahibi ekip 4 kez galip gelirken, konuk ekip 3 kez sahadan kazanarak ayrıldı. 3 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Göztepe rakip filelere 12 gol bırakırken kalesinde 10 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Göztepe, Castro'nun golüyle 1-0 kazanmıştı. 28 haftası tamamlanan Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekip 37 puanla 8. sırada, turuncu-yeşilliler ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Yarın oynanacak maç öncesinde Göztepe'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Alanyaspor'da ise N'sakala kırmızı kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA