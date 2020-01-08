Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Haberler » Güncel » Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi - Haber

Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı başladı.

08.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:16
Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kampı başladı. Göztepe

Ligde ilk 17 haftalık bölümü 23 puanla 10. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu çalışması ile başladı. Pas ve top kapma çalışması devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takımda Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi süren ve Antalya'ya getirilmeyen Poko'nun ise daha sonra kampa katılacağı belirtildi.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler