Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında Göztepe, yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında Göztepe, yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Ligin ilk devresini 15 puanla 19. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Antalyaspor'la 14. randevu
Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de rakibiyle geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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