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Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına İzmir'de başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına başladı.

04.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:44
Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına İzmir'de başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcuların kuvvet koşusu ve pas çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Hazırlıklarına 8 Ocak Çarşamba gününe kadar kendi tesislerinde sürdürecek sarı-kırmızılı ekibin, çarşamba günü Antalya'ya geçeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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