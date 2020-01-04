Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına İzmir'de başladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına başladı.
04.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:44
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına başladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcuların kuvvet koşusu ve pas çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.
Hazırlıklarına 8 Ocak Çarşamba gününe kadar kendi tesislerinde sürdürecek sarı-kırmızılı ekibin, çarşamba günü Antalya'ya geçeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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