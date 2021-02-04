Göztepe, iki kez öne geçtiği müsabakada Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, iki kez öne geçtiği maçta sahasında Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, iki kez öne geçtiği maçta sahasında Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın 13. dakikasında Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Yeni Malatyaspor, 39. dakikada Mallan'la beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakada Cherif Ndiaye ile bir gol daha bulan Göztepe'ye konuk ekip, Ahmed Ildız'la cevap verdi. Müsabaka, 2-2 sona erdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş'a ve Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Yeni Malatyaspor'la berabere kalarak puanını 26'ya yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip haftayı averajla 11. sırada tamamladı.

Son iki maçta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalarak 1 puan alabilen Yeni Malatyaspor, Göztepe beraberliğiyle puanını 29'a çıkararak 10. sırada yer aldı.

Cherif Ndiaye'nin 7. golü

Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2 golünü kaydeden ve bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Cherif Ndiaye, sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar'ı geçerek en golcü isim konumuna yükseldi.

Türkiye kariyerine Göztepe ile başladıktan sonra Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları giyen Adis Jahovic, ara transfer döneminde döndüğü Göztepe ile ilk maçına çıktı.

Yedek soyunduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Jahovic, sarı-kırmızılı formayı son olarak 27 Ocak 2018'deki Kayserispor maçında giymişti. Jahovic, 1104 gün sonra Göztepe adına sahada yer aldı.

Stephan Mallen ilk maçında golünü attı

Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamayan Yeni Malatyaspor, Göztepe filelerini 2 kez havalandırdı.

Yeni Malatyaspor'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Stephen Mallen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sarı-siyahlı ekibin beraberlik golüne imza attı.

İlk 11'de forma şansı bulan Mallen'in dışında yeni oyuncu Aly Malle de sonradan oyuna dahil oldu.

Ahmed Ildız ise bu sezon ilk golünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz