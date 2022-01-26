Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya çok iyi başlangıç yapan ve ilk 4 maçını kazanıp taraftarına umut veren Göztepe, hücumda ve savunmada fark yarattı.

Sezonun ilk yarısında özellikle gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Göztepe, ikinci yarının ilk 4 müsabakasında rakip ağlara gol oldu yağdı. Frapot Tav Antalyaspor'u 4-0, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen sarı-kırmızılılar 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. Göztepe, ilk devrenin ilk 4 maçında ise yalnızca 5 gol atabildi. Hücumda 2 kat daha fazla üreten Göztepe, defansta da oldukça başarılı bir grafik ortaya koydu.

İkinci devrede toplam 3 kez topu filelerinde gören Göztepe, son Başakşehir deplasmanında savunmasıyla maçı kazanmasını bildi. Göztepe'de transferin en gözde isimlerinden biri olan orta saha Obinna Nwobodo 23 hafta itibariyle 3 farklı istatistikle Süper Lig'in birincisi olmayı bildi. Amerika MLS Ligi ekiplerinden Cincinnati'nin 3 milyon dolar teklif ettiği Nijeryalı oyuncu, 220 ikili mücadele kazanarak ligin en iyisi oldu. Rakip sahada 94 sahipsiz top kapan Nwobodo, 92 kez de rakiplerinden top kapma başarısı göstererek alanlarda zirve yaptı.