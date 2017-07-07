Göztepe Hentbolda Enis'i Aldı
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Göztepe, Enis Yatkın'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Göztepe, Enis Yatkın'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Merzifon Belediyespor'un kalesini korudu. Sezon sonunda yabancı oyuncularıyla vedalaşan Göz-Göz, iç transferde Gökhan Örnek, Baran Nalbantoğlu, Kerem Direk, Enis Harun Hacıoğlu ve Alp Yıldız'la sözleşme yenilemişti. - İzmir