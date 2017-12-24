Göztepe Hentbol Takımı Devreye Mutlu Girdi

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merzifon Belediyespor'a konuk olan Göztepe, rakibini 26-25 yenerek devre arasına mutlu girdi.

Göztepe Hentbol Takımı Devreye Mutlu Girdi



HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merzifon Belediyespor'a konuk olan Göztepe, rakibini 26-25 yenerek devre arasına mutlu girdi. 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar 3. sırada devreyi tamamladı.

Antrenör Adnan Öztürk, Merzifon'la zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarıyı kazanarak kapatmak mutluluk verici. Arada eksiklerimizi kapatmak için çok çalışacağız. İkinci yarıda zorlu bir süreç bizi bekliyor" yorumunu yaptı. - İzmir

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