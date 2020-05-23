Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
23.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:23
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular pas ve hücum organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.
Göztepe, Ramazan Bayramı'nda 3 gün izin yapacak.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA