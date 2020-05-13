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Göztepe, hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, hazırlıklarına devam etti
13.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:22

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcuların, ikinci bölümde dar alan oyunu oynadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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