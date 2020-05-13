Göztepe, hazırlıklarına devam etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
13.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:22
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcuların, ikinci bölümde dar alan oyunu oynadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA