Göztepe, hazırlıklara tekrar başladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı 3 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.
27.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:57
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı 3 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda oyun ile tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA