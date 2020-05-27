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Göztepe, hazırlıklara tekrar başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı 3 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Göztepe, hazırlıklara tekrar başladı
27.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:57

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı 3 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda oyun ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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