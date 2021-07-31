Göztepe, hazırlık maçında yarın Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 17.00'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacağı belirtildi.
Müsabakanın pandemi koşulları gereği seyircisiz oynanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz