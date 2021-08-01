Göztepe, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendi
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Göztepe, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendi

Göztepe, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Makana Baku ve Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede Ahmet Gökbayrak'ın golüne engel olamayan Göztepe, Beykan Şimşek'in golüyle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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