Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti
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Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 2-0 yendi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 2-0 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda seyircili oynanan müsabakaya Göztepe, İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, David Tijanic, Cherif Ndiaye ve Adis Jahovic ilk 11'iyle başladı.

Altınordu ise Ali Emre Yanar, Şeref Özcan, Ali Dere, Yusuf Yalçın Arslan, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yılmaz, Recep Aydın, Muzaffer Kocaer, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli ilk 11'de şans buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, Cheriff Ndiaye'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede oyuna sonradan dahil olan Ege Özkayımoğlu ile 1 gol daha bula sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti
Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti
Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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