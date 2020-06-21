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Göztepe hayal kırıklığı yarattı

Süper Lig'de koronavirüs salgınının ardından evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a kötü futbolun ardından 3-1 yenilen Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında da umduğunu bulamadı.

Göztepe hayal kırıklığı yarattı
21.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:12

Süper Lig'de koronavirüs salgınının ardından evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a kötü futbolun ardından 3-1 yenilen Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında da umduğunu bulamadı. Son 12 maçını kazanamayıp düşme hattına kadar gerileyen rakibi karşısında bir varlık gösteremeyen Göztepe sahadan 2-1 yenik ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu sezon gol yollarında yaşadığı problemi son iki maçına da yansıtan sarı-kırmızılılar penaltı dışında topu filelerle buluşturamadı. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden futbolcuları eleştirdi.

SEPİL ÇOK ÜZGÜN 

Malatya'da takımı yalnız bırakmayan, maskeyle protokol tribününde mücadeleyi izleyen Başkan Mehmet Sepil'in de büyük üzüntü yaşadığı kaydedilirken, oyuncuların performansından hiç memnun kalmayan Sepil'in hafta içinde takıma sert uyarılarda bulunacağı ifade edildi.

İzmir ekibinde teknik direktör İlhan Palut ise bireysel hatalardan yakındı. Galibiyete şartlandıklarını anlatan genç teknik adam, "Alacağımız 3 puan ile takım olarak kendimize gelmek ve camiamıza umut vermek adına hazırlandığımız bir karşılaşmaydı. İlk yarının sonlarına doğru yapmamamız gereken bir defansif organizasyon hatasından ötürü yediğimiz gol ile devreye mağlup girdik. İkinci yarıda rakibimiz oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Biz de riskler alarak rakip yarı sahada varlık gösterdik. Kilidi açmak için çok uğraştık ve penaltı golüyle bunu başardık" dedi.

PALUT HATALARDAN YAKINDI

Ancak beraberlik golünün ardından yine bireysel hata yaparak kalelerinde ikinci golü gördüklerini ifade eden İlhan Palut sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ligdeki konumu itibari ile rakibimizin tüm riskleri alacağı ve bizim kontrollü bir oyun sergilememiz gereken dakikalarda yine birinci goldeki hatamıza benzer, bir anlık dalgınlık sonucu golü kalemizde gördük. Maalesef sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Üst üste alınan kötü sonuçlar ile camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Bu kötü performansa son vermek için gerekli çalışmaları yapacağız."

Göztepe kalan haftalarda Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D), Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. 


Kaynak: DHA

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