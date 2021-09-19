Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan, 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri en ucuz 50 lira, en pahalı 463,5 lira olmak üzere 6 farklı kategoride satışa sunuldu.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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