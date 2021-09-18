Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün İzmir derbisinde Altay'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de futbolcular, Atakaş Hatayspor maçı için ilk idmanını teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.