Göztepe, Hatayspor maçına hazır
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Göztepe, Hatayspor maçına hazır

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Hatayspor maçına hazır

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 34. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem bulunan Marko Mihojevic, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, hava yoluyla Hatay'a gidecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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