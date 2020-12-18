Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Göztepe - Hatayspor hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Göztepe - Hatayspor hangi kanalda? Canlı İzle...

19 Aralık'ta oynanacak olan, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Göztepe - Hatayspor hangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Göztepe ve Hatayspor 19.12.2020 Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.

Göztepe Hatayspor Hangi Tarihte?

Göztepe Hatayspor Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Göztepe Hatayspor Hangi Kanalda?

Göztepe - Hatayspor maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak

Göztepe Hatayspor Maçı Hangi Gün?

Göztepe - Hatayspor maçı Cumartesi günü oynanacak

Göztepe Hatayspor Saat Kaçta?

Göztepe - Hatayspor Maçın başlama saati 13:30

Göztepe Son Dakikada Yıkıldı

Göztepe, geçtiğimiz hafta uzatma dakikalarında yediği golle Rizespor'a deplasmanda 3-2 kaybetti. Alpaslan'ın bilinçsiz yaptırdığı penaltı ile 1 puanı kaçıran İzmir ekibi, bu hafta iç sahada Hatayspor'u konuk edecek. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2. Mağlubiyetini yaşayan İlhan Palut'un öğrencileri 6 maç aradan sonra Süper Lig'de kaybetti. Bu hafta Hatayspor maçı öncesinde Göztepe'de Gassama ve Atınç'ın sakatlıkları devam ediyor.

Hatayspor Puansız Döndü

Hatayspor, geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 3-1 kazanarak üst üste 2. Galibieyetini almıştı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 gallibiyet aldılar. Hafta içi ise erteleme maçında Ankaragücü'ne 2-0 kaybettiler. Gökhan Karadeniz son 4 maçta 2. Kez kırmızı kart gördü. Anakragücü karşısında 1 kişi eksik kalınca Hatayspor daha fazla direnemedi ve sahadan puansız ayrıldı. Bu hafta Göztepe'ye konuk olacak Hatayspor'da Gökhan Karadeniz kart cezalısı.