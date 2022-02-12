Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler
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Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynayan sarı-kırmızı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Adis Jahovic'in takımdan ayrı çalıştı. Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sevgililer Günü, Hatayspor, Göztepe, Spor, Haberler

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