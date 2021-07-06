Göztepe, Halil Akbunar'ın sözleşmesini uzattı
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Göztepe, Halil Akbunar'ın sözleşmesini uzattı

Göztepe, Halil Akbunar'ın sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl sona erecek sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattık." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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