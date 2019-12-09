Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu 3D Animasyonu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni stadında artık sona gelindi. Yapımına 2017 yılında başlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun 2019-20 Sezonun 2. yarısında açılması bekleniyor. İşte Stadyumun 3D Animasyonu...
09.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:14
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni stadında artık sona gelindi. Yapımına 2017 yılında başlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun 2019-20 Sezonun 2. yarısında açılması bekleniyor. İşte Stadyumun 3D Animasyonu...
Kaynak: Dugout
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