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Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu 3D Animasyonu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni stadında artık sona gelindi. Yapımına 2017 yılında başlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun 2019-20 Sezonun 2. yarısında açılması bekleniyor. İşte Stadyumun 3D Animasyonu...

09.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:14

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni stadında artık sona gelindi. Yapımına 2017 yılında başlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun 2019-20 Sezonun 2. yarısında açılması bekleniyor. İşte Stadyumun 3D Animasyonu...

Kaynak: Dugout

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